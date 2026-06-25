В первый день Всероссийской детской Фольклориады зрителям представили яркий калейдоскоп фольклорных традиций 19 регионов. Каждый рассказал свою уникальную историю через танец, музыку и народную песню. Открытие завершилось ярким выступлением заслуженной артистки России Марины Девятовой.

В связи с проведением Фольклориады в Уфе на нескольких участках улиц будет ограничено движение. Так, до 27 июня проехать нельзя будет через участки улиц Пушкина и Советской. Сегодня закрыты парковки возле Демского парка и «Волны» в Затоне.