В республике проверили ход работ на мосту через реку Дёму на дороге Уфа – Чишмы. Ремонт ведется недалеко от села Кара-Якупово в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На объекте трудятся 27 человек, задействована тяжелая техника.
Общественники проверили качество выполнения работ, организацию дорожного движения, а также соблюдение техники безопасности рабочих на объекте.
Во время ремонта моста движение транспорта осуществляется по правой половине сооружения. Здесь организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором. Работы завершатся в 2027 году.