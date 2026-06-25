В республике проверили ход работ на мосту через реку Дёму на дороге Уфа – Чишмы. Ремонт ведется недалеко от села Кара-Якупово в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На объекте трудятся 27 человек, задействована тяжелая техника.