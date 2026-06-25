Двое школьников из Башкирии отправятся в путешествие на Северный полюс

Двое школьников из Башкортостана покорят Северный полюс. Мадина Мусина из Уфы и Ильшат Зайнетдинов из Кушнаренковского района стали победителями финала всероссийского проекта «Ледокол знаний». Это образовательный проект, где школьники учатся у ведущих учёных, исследователей и полярников.

Путь к победе был непростым: конкурсы, экзамены, защита проектов. Но именно Мадина и Ильшат показали лучшие результаты и теперь получат главный приз сезона – путешествие на самую северную точку планеты.