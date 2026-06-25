Двое школьников из Башкортостана покорят Северный полюс. Мадина Мусина из Уфы и Ильшат Зайнетдинов из Кушнаренковского района стали победителями финала всероссийского проекта «Ледокол знаний». Это образовательный проект, где школьники учатся у ведущих учёных, исследователей и полярников.
Путь к победе был непростым: конкурсы, экзамены, защита проектов. Но именно Мадина и Ильшат показали лучшие результаты и теперь получат главный приз сезона – путешествие на самую северную точку планеты.
Всего по итогам интеллектуального испытания отобрали 27 ребят со всей страны. В их числе – четверо из Приволжья. В августе 2026 года они отправятся в арктическую экспедицию на атомном ледоколе «50 лет Победы».