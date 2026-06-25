В России официально появится профессия «писатель»

Не просто хобби, а работа. В России официально появится профессия «писатель». С 1 сентября литературная деятельность будет закреплена на государственном уровне, что позволит в будущем подтвердить стаж. Однако для получения статуса писателя потребуется наличие профильного высшего образования и ряд других навыков.

Писатель – не просто увлечение и хобби, а полноценная литературная деятельность, связанная с созданием художественных, публицистических или научных произведений. Однако до сих пор в стране эта деятельность не была закреплена официально как профессия. С 1 сентября вступит в силу новый стандарт, закрепляющий конкретные профессиональные функции писателей.

Профессиональный стандарт был разработан при участии Министерства труда, Минцифры и профильных литературных институтов. Для получения официального статуса «писатель» потребуется наличие профильного высшего образования. Также необходимо обладать некоторыми навыками. К примеру, уметь использовать различные технические средства для подготовки аудиовизуального произведения.

Появление профстандарта означает, что занятие литературой теперь будет описано конкретными профессиональными функциями. Среди них – разработка концепции, жанра и формы будущего произведения, создание основного текста, его первичная правка, последующая доработка, а также подготовка материала для передачи в издательство или редакцию периодики.