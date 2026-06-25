Башкирия получила 14,8 млрд рублей от продажи части акций «Башнефти»
Башкирия продала часть пакета акций ПАО АНК «Башнефть»
компании «Роснефть». Сумма сделки составила 14,8 млрд рублей, сообщила и.о.
министра финансов региона Светлана Малинская на заседании Госсобрания – Курултая.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что сделка не
повлияет на работу компании и позиции региона. По его словам, средства от
продажи будут направлены на решение финансовых задач и реализацию новых
проектов.
Люди зачастую воспринимают это как некий удар по республике. Но это чистый финансовый расчет. «Башнефть» входит в структуру компании «Роснефть», работа с которой у нас построена на паритетных началах. Кроме того, инфраструктура «Башнефти» находится на территории Башкирии, поэтому так же, как и раньше, будет перерабатываться нефть, выплачиваться налоги. А на средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты.
Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан
Он также заявил, что ситуация с топливом в регионе останется стабильной.