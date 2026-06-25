Башкирия получила 14,8 млрд рублей от продажи части акций «Башнефти»

Люди зачастую воспринимают это как некий удар по республике. Но это чистый финансовый расчет. «Башнефть» входит в структуру компании «Роснефть», работа с которой у нас построена на паритетных началах. Кроме того, инфраструктура «Башнефти» находится на территории Башкирии, поэтому так же, как и раньше, будет перерабатываться нефть, выплачиваться налоги. А на средства, поступившие от продажи пакета акций, мы закроем ряд финансовых вопросов и вложимся в новые объекты.

Радий Хабиров, Глава республики Башкортостан