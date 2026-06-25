Врачи Уфы восстановили целостность плеча 7-летнего мальчика

Врачи больницы №17 помогли 7-летнему мальчику после тяжёлой травмы. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
У ребёнка диагностировали солитарную кисту правой плечевой кости. Это полость внутри кости, заполненная жидкостью. Было принято решение об оперативном вмешательстве.
Во время операции под рентгеновским контролем врачи выполнили рассечение правой плечевой кости, вскрыли кисту и обработали полость. Затем полость была заполнена костным трансплантатом, который восстановил структуру кости. Ребёнок идёт на поправку.
Фото: министерство здравоохранения РБ.