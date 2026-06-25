Стало известно, как чувствуют себя пострадавшие в ДТП в Башкирии

В Белорецком районе столкнулись два автомобиля. В местную ЦРБ доставили трёх взрослых, состояние которых оценивается как удовлетворительное. Также пострадали три ребёнка: 7-летняя и 4-летняя девочки в удовлетворительном состоянии, 15-летняя – в стабильно тяжелом. В больницу отправилась бригада врачей РДКБ.

В Учалинском районе водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Трое пострадавших 16, 19 и 28 лет были госпитализированы в ЦРБ. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Ещё два человека в аварии погибли.