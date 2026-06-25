Боец СВО из Башкирии: «Победа уже близко»

Участник специальной военной операции с позывным «Крест» родился в Екатеринбурге. Однако детство и юность провел в деревне Тимирбаево Мечетлинского района, куда семья переехала на малую родину матери.
Отец мальчика погиб, когда ему было четыре года, и воспитанием сына занималась мать, которая стала для него главным примером стойкости. Существенную поддержку семье также оказывали бабушка и дедушка.
Будущий боец до 8 класса учился в Кургатовской школе, затем продолжил обучение в Башкирской гимназии села Большеустьикинское. Профессию электромонтера он получил в Дуванском многопрофильном колледже, пишут в издании «Мечетлинская жизнь».
В 2020 году был призван на срочную службу. Проходил подготовку в Казанском высшем танковом училище, где получил квалификацию наводчика-оператора танка третьего класса.
В декабре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону специальной военной операции. Служит в отдельном штурмовом батальоне «Сомали» (60-й отдельный гвардейский мотострелковый батальон). В настоящее время занимает должность командира танка механизированной роты в звании гвардии ефрейтора.
Мама бойца вспоминает, что всегда старалась дать сыну все необходимое, несмотря на трудности, и сегодня переживает за него, разрываясь между гордостью и тревогой.
Сам военнослужащий отмечает, что планирует вернуться домой, воспитывать сына и жить мирной жизнью, считая свой долг выполненным.
Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.
Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.
Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).
Фото: издание «Мечетлинская жизнь».