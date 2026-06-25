Ситуация с бензином на АЗС республики стабильна: снижения объёмов производства топлива не ожидается. Как отметили в Минпроме, все показатели выпуска бензина и дизельного топлива находятся на уровне ежегодных плановых значений, снижения не отмечается.

В последние дни заметен повышенный спрос на бензин, что приводит к образованию очередей на АЗС, а также к возможностям для спекуляций и перепродаж. Однако этот спрос в ряде случаев носит ажиотажный характер. Ценовая ситуация у производителей стабильная и находится на постоянном контроле.