Новый посёлок и поддержка волонтёров СВО: в Уфе прошло заседание Госсобрания Башкирии

В составе Уфы может появиться новый посёлок, а у волонтёров СВО – меры поддержки. Такие законопроекты были приняты в первом чтении депутатами. Сегодня прошло 34-е заседание башкирского парламента, к слову, последнее в весеннюю сессию.

Добровольцы, у которых есть земельные участки под строительство или личное хозяйство, смогут в первоочередном порядке получать древесину для собственных нужд. Также они освобождаются от платы за пользование городскими парковками. И ещё одна мера поддержки связана с правом на приобретение жилья по доступной цене в домах, которые строят специальные некоммерческие организации. Документ принят в первом чтении. Эти меры направлены на социальную защиту тех, кто работает на прифронтовых территориях.

Вынужденные переселенцы и ветераны военной журналистики республики смогут получать юридическую помощь бесплатно благодаря законопроектам, которые рассматриваются депутатами. Оказывать помощь этим категориям будут специалисты юридического бюро республики.

Границы Уфы могут расшириться. Депутаты Госсобрания предложили включить посёлок Керамика в состав столицы. Фактически он уже давно обслуживается городскими службами. Раньше этот жилой массив формально относился к сельскому поселению, но не имел чёткого административного статуса.