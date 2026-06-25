В конгресс-холле «Торатау» в рамках III Всероссийской фольклориады состоялась научно-практическая конференция «Фольклор и дети. Через традиции к единству». На мероприятии затронули вопросы сохранения народного творчества, традиций и воспитания молодёжи. Конференция собрала более 200 фольклористов, методистов, педагогов из разных регионов страны, а также руководителей фольклорных коллективов республики.
Участники обсудили роль народных игр, песен, танцев и ремёсел в воспитании детей и молодёжи. Затронули также современные подходы к тому, как сделать детский фольклор актуальным и популярным.
В ходе конференции участники из разных регионов озвучили результаты народных игр, полевых экспедиций с участием детей и успехи в духовно-культурном воспитании. Подчеркнули, что фольклор помогает сохранить культурный код и укрепить чувство единства среди многочисленных народов России.