Бывших руководителей полиции Октябрьского признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По данным УФСБ, в 2022 году они через адвоката потребовали 2,5 млн рублей у местного жителя, который проходил по уголовному делу о незаконной продаже алкоголя. Взамен мужчине пообещали прекратить уголовное преследование или переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью.

Бывший начальник отдела МВД по Октябрьскому получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 600 тысяч рублей. Руководителя межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями приговорили к пяти годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Оба лишены специальных званий и права в течение пяти лет работать в правоохранительных органах.