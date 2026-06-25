Теперь с контролем: в Уфу вернулись самоварные вечеринки на Набережной. Ранее их проведение было временно приостановлено из-за отсутствия мер безопасности. Обеспечить её самостоятельно организаторы не могли и обратились за помощью к Радию Хабирову. В итоге популярный в столице проект приобрёл статус официального городского молодёжного мероприятия.

Теперь на входе все участники вечеринки будут проходить проверки. Напомним, что впервые мероприятие состоялось ещё в 2020 году. Тогда его посещали не более 100 человек. Сегодня в самоварных вечеринках участвуют более пяти тысяч уфимцев и гостей столицы.