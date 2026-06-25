В Уфе стартовала Спартакиада учащихся России по фехтованию

В Уфе стартовала юношеская Спартакиада учащихся России по фехтованию. На соревнования приехали фехтовальщики со всей страны. Турнир проходит по трём направлениям: рапире, сабле и шпаге.

Каждый поединок на выбывание на Спартакиаде учащихся в Уфе был напряжённым. Один из захватывающих боёв на этапе 1/8 финала провела воспитанница республики Дарья Горнакова. К середине встречи она уступала в четыре укола, затем смогла переломить ход в свою пользу и обеспечила себе проход в следующий раунд.

Сначала я проигрывала 3:7. Я тогда расслабилась и подумала: «Будь что будет». Начала фехтовать, и у меня стало получаться. Ещё и поддержка была. У меня начало всё получаться, поэтому и выиграла.

Дарья Горнакова, участница соревнований

На неделю Уфа стала центром юношеского фехтования. За награды Спартакиады поборются около 250 лучших спортсменов до 16 лет из 23 субъектов России. В Уфе умеют принимать соревнования такого уровня. В прошлом году здесь прошёл такой же турнир, и тогда башкирские фехтовальщики выиграли медали в каждом виде программы.

Как и все соревнования, проходящие на территории республики, организовано хорошо. У нас внимательно к этому относится Министерство спорта Башкортостана. Всё должно быть на самом высоком уровне.

Владимир Прокаев, главный судья соревнований

В первый день Спартакиады Башкортостан не остался без золота. Рапирист Сулейман Хамитов занял первое место в личном зачёте. В финале ему противостоял соперник из Санкт-Петербурга. Решающий бой был напряжённым, но в конце встречи Хамитов одержал победу с преимуществом в четыре укола.

Первое место не обсуждается, как говорится. Место говорит само за себя. Остальные ребята выступили достойно.

Сергей Катков, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по фехтованию на рапире
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Турнир завершится 29 июня.

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