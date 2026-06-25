В Уфе стартовала юношеская Спартакиада учащихся России по фехтованию. На соревнования приехали фехтовальщики со всей страны. Турнир проходит по трём направлениям: рапире, сабле и шпаге.
Каждый поединок на выбывание на Спартакиаде учащихся в Уфе был напряжённым. Один из захватывающих боёв на этапе 1/8 финала провела воспитанница республики Дарья Горнакова. К середине встречи она уступала в четыре укола, затем смогла переломить ход в свою пользу и обеспечила себе проход в следующий раунд.
На неделю Уфа стала центром юношеского фехтования. За награды Спартакиады поборются около 250 лучших спортсменов до 16 лет из 23 субъектов России. В Уфе умеют принимать соревнования такого уровня. В прошлом году здесь прошёл такой же турнир, и тогда башкирские фехтовальщики выиграли медали в каждом виде программы.
В первый день Спартакиады Башкортостан не остался без золота. Рапирист Сулейман Хамитов занял первое место в личном зачёте. В финале ему противостоял соперник из Санкт-Петербурга. Решающий бой был напряжённым, но в конце встречи Хамитов одержал победу с преимуществом в четыре укола.
Турнир завершится 29 июня.