Наказание неминуемо: как в Башкирии ловят диверсантов

20 тысяч рублей. Именно столько пообещали заплатить 23-летнему сушисту за поджог релейного шкафа на железной дороге. Деньги он не получил, но получил 15 лет колонии особого режима. Это лишь одна из историй.

Раскрываемость подобных преступлений – стопроцентная. Правосудие неотвратимо и без каких-либо поблажек на возраст или социальный статус. В специальном репортаже мы покажем, как ловят диверсантов и как складывается их дальнейшая судьба уже за решеткой.

Я просто хотел заработать. Нужны были деньги. В Telegram написали, предложили за деньги поджечь ящик на железной дороге, за 20 тысяч рублей. Алик Багаутдинов, осуждённый за диверсию

Чуть больше суток ушло у оперативников ФСБ, чтобы найти подростков, которые подожгли вышку сотовой связи возле Кумертау. Этот задержанный даже не стал отпираться. А вот его товарищ не сразу оценил всю серьёзность положения, и это при таких-то доказательствах. Чего только стоит видео, которое они снимали для своих кураторов.

Подросткам грозит сразу две статьи: «Диверсия» и «Государственная измена». И здесь без каких-либо сантиментов.

Суды по столь тяжким статьям длятся не быстро, а куда дольше – сроки наказания. Алик Багаутдинов получил 15 лет заключения, из которых три года тюрьмы и оставшиеся 12 лет – колонии особого режима. И всё ради попытки заработать несколько тысяч рублей за поджог релейного шкафа на ж/д путях. Деньги, к слову, он получить так и не успел.

Сначала появился сотрудник железной дороги, провёл, можно так сказать, гражданский арест, потом полиция приехала и начали оформлять. Я почувствовал страх. Понял, что совершил ошибку и никуда не деться. Алик Багаутдинов, осуждённый за диверсию

Не идейный, не фанатик: просто обычный парень, в одночасье ставший диверсантом и госизменником. На момент совершения преступления Алику было 23 года. Жил в Сибае, работал сушистом, строил планы на будущее с девушкой.

Мне запросили 20 лет. Я внешне не показал никак свои эмоции, но физически это на мне отразилось. У меня вот в этой стороне заболело. У меня периодически болит в груди, но в тот день у меня заболело, и не прекращалась эта боль. Какая-то надежда была, что отпустят, маленький срок дадут, но нет. Алик Багаутдинов, осуждённый за диверсию

Зачастую эти деяния квалифицируются по статье 281 «Диверсия» либо по статье 205 «Террористический акт». Эти статьи относятся к особо тяжким. С учётом того, что эти лица действуют по заданию украинских спецслужб, им потом квалификация идёт по статье 285 – «Государственная измена». Там сроки очень большие. Никаких поблажек, мы сейчас воюем, какие поблажки. Нужно нести ответственность за свои действия. сотрудник ФСБ

И здесь уже никто не смотрит и на возраст. Ответственность по таким статьям наступает с 14 лет. Избежать тюрьмы не получится и этому 16-летнему диверсанту. Его также через соцсети завербовали украинские спецслужбы. Правда, используя религиозные мотивы. Подросток собирался взорвать один из храмов в Уфе.

Он сказал мне, что он из Украины, из Киева. Мансур неоднократно предлагал мне стать шахидом, то есть смертником. В общей сложности Мансур предложил мне устроить теракт 2-3 раза. Поддаваясь на его убеждения, я начал приготовления к теракту. Ходил на разведку в места сбора людей, изучал входы и выходы. Мансур отправил мне ссылку на видео с подробной инструкцией по изготовлению бомбы. Свой замысел я не успел совершить, так как был задержан сотрудниками ФСБ России. задержанный за подготовку взрыва

В террористическую деятельность подросток пытался вовлечь сверстников. Их также задержали.

Механизм вербовки всегда один и тот же – сообщение в соцсетях. Набор массовый на тех, кто попадёт на крючок. В 90% случаев среди желающих заработать. Сначала могут попросить выполнить какое-то простое задание, а дальше – уже посерьёзнее. Специалисты называют это эскалацией преступления.

Сделал надпись какую-либо на заборе, потом совершил диверсию – поджог базовую станцию или релейный шкаф на ж/д дороге. Он же этим не ограничится. Он получил эти лёгкие деньги. Но, если мы говорим про совершение диверсий на каких-то транспортных путях, развязках и так далее – это не просто экономический ущерб. Это жизни людей. сотрудник ФСБ

Жизнь самого исполнителя кураторов не интересует.

Есть ещё так называемые «живые» бомбы. Их зачастую используют втёмную: граждан Российской Федерации либо в качестве курьера, либо просто просят что-то передать. То есть человек берёт какую-то посылку либо какой-то предмет с собой, доставляет до точки, и, соответственно, происходит подрыв. Ликвидация и объекта, и самого исполнителя. Для чего всё это нужно? Денег не нужно платить исполнителю, свидетелей нет, цель устранена. сотрудник ФСБ

Ещё один тренд последних лет – преступления под влиянием так называемых телефонных мошенников. Они крадут деньги у жертвы, а затем, обещая вернуть похищенное, превращают её в бомбу замедленного действия. Но за некую преступную услугу, опять же, против своей страны.

Нужно понимать, что эти деньги вы себе уже никогда не вернёте. Потеря денег – это одно. Но люди идут на совершение преступлений, и неотвратимость наказания по республике стопроцентная. сотрудник ФСБ

Единого социального портрета потенциального диверсанта не существует. В сети попадают и люди из вполне благополучных семей. Единственное, что их объединяет, – длительные сроки заключения.

У кого-то, вот помню, его подельник – это его девушка. Сейчас она тоже сидит, и он тоже сидит. Ему лет 19 дали. Кто-то просто его попросил: «Давай мы тебя снимем, подожжёшь что-то». На камеру сняли, по-моему, 12 лет срока дали. Планов много, но они ещё не продуманы до конца. Алик Багаутдинов, осуждённый за диверсию

Уж что-что, а времени продумать свою дальнейшую жизнь у молодого человека теперь предостаточно. На свободу он выйдет только в 2037 году. Впрочем, и после освобождения у осуждённых по таким статьям жизнь во многом ограничена. Это даже прописано в приговоре: «После отбытия основного наказания в виде лишения свободы установить следующие ограничения: не уходить из дома с 22 часов до 6 часов утра, не выезжать за пределы территории муниципального образования, где осуждённый будет проживать после отбытия лишения свободы, не изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осуждёнными наказания в виде ограничения свободы, и возложить обязанность являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации».

Ты понял, что так не надо делать и так больше не сделаешь, но ты не вернёшься в прошлое и не изменишь его. Я не вернусь же в прошлое, не поменяю это, поэтому я об этом особо не думаю. Алик Багаутдинов, осуждённый за диверсию

Жизнь Алика могла бы сложиться совсем иначе, расскажи он тогда о преступном предложении кому-либо из близких или правоохранителям. Но он прошёл точку невозврата. Не исключено, что его куратор тем временем вербует очередного исполнителя, у которого пока ещё есть шанс сохранить свою жизнь.