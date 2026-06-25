В Уфе очереди на АЗС обусловлены резким повышением спроса на бензин

Очереди на заправках, канистры в багажниках и ажиотажный спрос – в последние дни на АЗС необычная картина. Водители массово скупают бензин впрок, а некоторые заправляют топливо едва ли не в любые ёмкости. Что сподвигло на эти действия?

Этот водитель решил действовать наверняка и заполнил целый резервуар. Такие кадры в последние дни массово появляются в социальных сетях. Очереди на заправках – привычная картина для многих АЗС. Причём некоторые не ограничиваются автомобильным бензобаком – заливают в канистры.

В очереди на заправке стоят даже без машины. У многих вдруг разом закончился бензин в газонокосилке, триммере, мотобуре. И даже ночью у колонок ажиотаж. Такой, что оператору одной из них, по словам автолюбителей, пришлось вызывать скорую помощь. Так, на заправках сетей «Ирбис», «Уфаойл», «Точка», «Прогресс» взвинтили цены, пользуясь возросшим спросом. В основном такая ситуация наблюдается в Уфе. Многие горожане считают, что запасаться топливом сейчас не стоит.

Я считаю, это лишняя паника. У нас республика нефтяная, бензин у нас есть, просто его не привезли из-за всеобщего ажиотажа и какой-то паники. Люди начали заправлять в канистры, и обычным людям не хватает бензина. Арсен Исхаков, водитель

На заправках Зауралья очередей нет. В Министерстве торговли и услуг Башкортостана подтверждают: ситуация с топливом в республике стабильна. Бензин и дизтопливо производят на прежнем уровне – снижения объёмов не отмечается. Все показатели выпуска находятся на уровне ежегодных плановых значений. А ажиотажный спрос, по словам специалистов, создают сами водители, которые заправляют топливо в канистры.

При этом такой спрос ведёт в ряде случаев ажиотажный характер. Ценовая ситуация у производителей стабильная и находится на постоянном контроле. Нэркэс Валиуллина, начальник отдела информационного сопровождения Министерства торговли и услуг Республики Башкортостан