Жители Башкирии добились благоустройства улицы после обращения к Радию Хабирову

В центре внимания – обращения жителей, которые получили конкретное решение. На этот раз история из Стерлитамакского района. Жители улицы Янтарной в селе Новое Барятино попросили на Прямой Линии Главы Башкортостана Радия Хабирова решить проблему с дорогой и освещением. Запрос взяли в работу. Результат – в нашем сюжете.

Я и жители нашей улицы обратились к Радию Фаритовичу Хабирову с просьбой сделать освещение и дорогу. В зимний период времени, когда темнеет очень рано, дорогу не видно. Здесь проходят школьники, люди, которые без автомобилей, двигаются с остановки. Алексей Догузов, житель с. Новое Барятино

Обращение жителей о благоустройстве улицы Янтарной в селе Новое Барятино поступило на Прямую Линию Главы Башкортостана. Как и другие комментарии в соцсетях, этот сигнал зафиксировал Центр управления республикой.

К нам вопрос поступил через информационную систему «Инцидент менеджмент». Вопрос был известный. Мы взяли его на контроль. Коллеги из администрации Стерлитамакского района взяли его в отработку. Анастасия Матарас, сотрудник Центра управления Республикой Башкортостан

Ситуацию исправляли поэтапно.

До обращения на данной дороге был чернозём. Основания никакого не было. Расширили основание дорожного полотна до шести метров. Произвели ощебенение. По освещению на участке установили столбы, поставили 20 фонарей. Алексей Уличев, заместитель руководителя управления ЖКХ Стерлитамакского района

И приятно проехать, и светло, и дети могут задержаться на улице. Очень хорошо, спасибо. Евгений Абраменко, житель с. Новое Барятино

Теперь на улице Янтарной в селе Новое Барятино появилось освещение, дорогу также привели в порядок – отсыпали щебнем выровняли. Передвигаться стало удобно и безопасно.