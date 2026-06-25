В центре внимания – обращения жителей, которые получили конкретное решение. На этот раз история из Стерлитамакского района. Жители улицы Янтарной в селе Новое Барятино попросили на Прямой Линии Главы Башкортостана Радия Хабирова решить проблему с дорогой и освещением. Запрос взяли в работу. Результат – в нашем сюжете.
Обращение жителей о благоустройстве улицы Янтарной в селе Новое Барятино поступило на Прямую Линию Главы Башкортостана. Как и другие комментарии в соцсетях, этот сигнал зафиксировал Центр управления республикой.
Ситуацию исправляли поэтапно.
Теперь на улице Янтарной в селе Новое Барятино появилось освещение, дорогу также привели в порядок – отсыпали щебнем выровняли. Передвигаться стало удобно и безопасно.
Комфортная среда начинается с решений, которые важны людям каждый день. Освещение и дорога на улице Янтарной появились после обращения жителей. И таких примеров, когда локальный вопрос получает системное решение, в республике становится всё больше.