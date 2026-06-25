В Башкирии до конца июля отремонтируют участок дороги Янаул – Верхние Татышлы

Самый проблемный участок автодороги Янаул – Верхние Татышлы должны привести в порядок до конца июля. Речь идёт о десяти километрах проезжей части на севере Башкортостана, которая была разбита во время строительства автотрассы М-12. Сейчас на объекте продолжают работы по укреплению основания, местами уже начали укладывать асфальт.

Прямо на существующее, уже изношенное дорожное покрытие укладывается слой щебня и посыпается цементом. За один проход фрезерный барабан ресайклера измельчает старый асфальтобетон и перемешивает его с добавками. Полученную массу выравнивают, поливают водой и уплотняют. Таким образом экономится время и сокращаются затраты на обустройство основания дороги.

В итоге строители получают прочное основание, чего до этого, к сожалению, не было. Дорога строилась ещё в советские времена и не была рассчитана на высокие нагрузки.

Устройство основания методом холодного ресайклинга – технология, применяемая в республике около десяти лет. За это время она показала себя только с хорошей стороны, говорят дорожники. Главный плюс – увеличение несущей способности проезжей части.

Особенно сильно дорога Янаул – Верхние Татышлы пострадала во время строительства трассы М-12. Гружёные многотонные самосвалы колесили здесь практически в круглосуточном режиме.

Общая протяжённость двух участков автодороги Янаул – Верхние Татышлы, которые предстоит привести в порядок, чуть больше десяти километров. Где-то уже приступили к укладке асфальта.