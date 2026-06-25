Из Башкирии отправился воинский эшелон с призывниками

Из Башкортостана отправился самый большой воинский эшелон в рамках весеннего периода отправок 2026 года. Более 200 новобранцев держат путь на южные рубежи страны. В соединениях и воинских частях Южного военного округа им предстоит освоить военные специальности и пройти настоящую школу жизни.

На плацу республиканского сборного пункта сегодня особенная атмосфера: здесь провожают тех, кому через минуту предстоит стать частью большого дела. Строгие шеренги и последние наставления офицеров: 200 новобранцев отправятся на службу.

Перед отправкой каждый новобранец прошёл строгую медицинскую комиссию и профессионально-психологический отбор. Врачи и офицеры проверяли всё: от физической выносливости до моральной готовности.

Каждому призывнику выдали паёк и полный комплект обмундирования – от новеньких берцев до головного убора. От сборного пункта военнослужащих доставили к железнодорожному вокзалу на комфортабельных автобусах.

Впереди – погрузка в вагоны. Для кого-то этот путь станет дорогой в новую жизнь, а для родителей – долгими месяцами ожидания. Но церемония на этом не закончилась. На железнодорожном вокзале Уфы для призывников провели торжественный митинг.