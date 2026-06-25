Семейные ансамбли и концерты: как прошёл второй день детской Фольклориады в Уфе

В Уфе продолжается Всероссийская детская фольклориада. Фестиваль собрал в республике уникальные коллективы. На сценах столицы – семейные ансамбли и артисты в аутентичных нарядах. Как в Башкортостане принимают гостей и чем занимаются участники в свободное время?

Выступать пред зрителями со всей страны не страшно, когда тебе аккомпанируют родители. Семейный ансамбль из Курской области приехал на Фольклориаду, чтобы продемонстрировать инструментальное и вокальное искусство своего региона. В руках – кугиклы и рожок, которые Шестопаловы делают сами.

Культуру Костромской области представляет ансамбль «Каруселька». Он уникален своей преемственностью. В коллективе поют братья и сёстры сразу из нескольких многодетных семей.

Ансамбль из Брянской области устроил на сцене настоящее погружение в быт небольшой деревушки. Юные артисты удивляли не только вокалом, но и внешним видом. Их костюмы – бесценная историческая реликвия. Тканые рубахи, сарафаны и пояса они бережно собирали по деревням у местных старожилов.

Они собрание из разных районов – Унежский, Погарский. Многие части наших костюмов собраны из деревень у бабушек и прабабушек. Александра Брудникова, участница ансамбля «Земляничка» /Брянск/

А эти ребята из Алтая удивляют своими народными инструментами, соответствующими старинным эскизам. Сделаны они из костей и кожи животных и носят эмблему рода музыканта.

Это бубен, на него натягивают кожу животного, чтобы она плотно сидела и звучала, например, на моём тукшуре вырезан мой танма – это мой род. Алиса Лапасова, участница ансамбля «Кюреелей» /Республика Алтай/

Свободное от репетиций и выступлений время участники Фольклориады стараются проводить с пользой. Ребята из ансамбля «Рапсодия» Луганской Народной Республики решили поближе познакомиться с башкирской столицей. Они погуляли по центру Уфы и попробовали традиционную кухню.

Чак-чак – это вкусная народная сладость, всем советую. Валерия Серебрянская, участница ансамбля «Рапсодия» /ЛНР/