В Уфе продолжается Всероссийская детская фольклориада. Фестиваль собрал в республике уникальные коллективы. На сценах столицы – семейные ансамбли и артисты в аутентичных нарядах. Как в Башкортостане принимают гостей и чем занимаются участники в свободное время?
Выступать пред зрителями со всей страны не страшно, когда тебе аккомпанируют родители. Семейный ансамбль из Курской области приехал на Фольклориаду, чтобы продемонстрировать инструментальное и вокальное искусство своего региона. В руках – кугиклы и рожок, которые Шестопаловы делают сами.
Культуру Костромской области представляет ансамбль «Каруселька». Он уникален своей преемственностью. В коллективе поют братья и сёстры сразу из нескольких многодетных семей.
Ансамбль из Брянской области устроил на сцене настоящее погружение в быт небольшой деревушки. Юные артисты удивляли не только вокалом, но и внешним видом. Их костюмы – бесценная историческая реликвия. Тканые рубахи, сарафаны и пояса они бережно собирали по деревням у местных старожилов.
А эти ребята из Алтая удивляют своими народными инструментами, соответствующими старинным эскизам. Сделаны они из костей и кожи животных и носят эмблему рода музыканта.
Свободное от репетиций и выступлений время участники Фольклориады стараются проводить с пользой. Ребята из ансамбля «Рапсодия» Луганской Народной Республики решили поближе познакомиться с башкирской столицей. Они погуляли по центру Уфы и попробовали традиционную кухню.
Башкирская публика принимает гостей с невероятным теплом. Всероссийская детская фольклориада в Уфе ещё раз доказывает: народное искусство – это не скучное прошлое, а живое, яркое и очень молодое настоящее нашей большой страны.