Машинисты и проводники: как в Уфе обучают детей специальностям железнодорожников

Профессия со школьной скамьи. Уфимская детская железная дорога вот уже девять десятилетий обучает детей специальностям железнодорожников. Ребята становятся машинистами, проводниками, составителями поездов и диспетчерами. Осваивают теорию, проходят практику и, как взрослые, работают посменно. О том, как школьники превращают мечту в реальность, – в нашем сюжете.

Управлять поездом – дело непростое и, кажется, недетское. Но не для этих ребят. Локомотивная бригада этого состава – школьники, которые мечтают связать свою профессию с железной дорогой. Так, уже четыре года на машиниста обучается Даниил Саматов.

По стопам старшего брата пошёл и 15-летний Роман. Вот уже четыре года юноша осваивает специальность ревизора и с успехом справляется с обязанностями.

Уфимская детская железная дорога – это полноценное предприятие. В зимний период школьники осваивают теорию, в летний – начинается практика и экзамены, по итогам которых ребята станут сертифицированными специалистами.