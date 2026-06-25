Я считаю, что это значимо для меня и представителей Республики Башкортостан, и от этого для меня это вдвойне значимо. Эта игра должна нас приблизить к тому логичному завершению, что мы будем выступать на международной арене.

Андрей Зюзин, мастер спорта международного класса по хоккею, призёр чемпионатов России, чемпион Европы среди юниоров