Воспитанник уфимского хоккея Андрей Зюзин примет участие в товарищеском матче между любительскими командами России и США. Игра состоится 1 июля в Москве. О проведении этой встречи впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме.
Со стороны России команда выйдет под названием «Красная машина» – символом отечественного хоккея. В её состав приглашены хоккейные и другие звёзды, среди которых защитник Андрей Зюзин, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов страны по хоккею, сыгравший за океаном 496 матчей. Товарищеская встреча Россия – США пройдёт в закрытом формате с минимальным количеством зрителей и СМИ.