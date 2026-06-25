Воспитанник ХК «Салават Юлаев» примет участие в товарищеском матче в Москве

Воспитанник уфимского хоккея Андрей Зюзин примет участие в товарищеском матче между любительскими командами России и США. Игра состоится 1 июля в Москве. О проведении этой встречи впервые было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме.

Со стороны России команда выйдет под названием «Красная машина» – символом отечественного хоккея. В её состав приглашены хоккейные и другие звёзды, среди которых защитник Андрей Зюзин, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов страны по хоккею, сыгравший за океаном 496 матчей. Товарищеская встреча Россия – США пройдёт в закрытом формате с минимальным количеством зрителей и СМИ.

Я считаю, что это значимо для меня и представителей Республики Башкортостан, и от этого для меня это вдвойне значимо. Эта игра должна нас приблизить к тому логичному завершению, что мы будем выступать на международной арене.

Андрей Зюзин, мастер спорта международного класса по хоккею, призёр чемпионатов России, чемпион Европы среди юниоров
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