За звание соревновались 14 участников. В теоретической части испытаний конкурсантам необходимо было ответить на 20 вопросов за 40 минут, а в практической – продемонстрировать навыки ручной дуговой сварки.
Выбирали победителя по ряду критериев, в том числе визуально-измерительному и ультразвуковому контролю, соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и организации рабочего места.
Работы конкурсантов оценивало жюри, состоящее из 12 профессионалов высочайшего класса. Лучшим сварщиком Башкортостана стал работник «Транснефти» Александр Клепинин.