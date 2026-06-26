Стартап в качестве диплома: студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета представили проекты в сфере моды и геймдизайна. В защите выпускных работ приняли участие 30 студентов направления «Искусство костюма и текстиля».
Проекты посвящались дизайну одежды, созданию цифровых медиакоммуникаций и разработке виртуальных платформ. Три проекта кафедры стали финалистами всероссийского конкурса «Стартап как диплом».
Также отмечена успешная интеграция в бизнес-среду: две выпускницы прошли обучение в центре «Мой бизнес» по программам развития в сфере креативных индустрий.