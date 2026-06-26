Житель Уфы заказал препарат из Индии и получил условный срок

33-летний житель Уфы осужден за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщили в Верховном суде республики.
По данным суда, 8 октября 2025 года мужчина заказал через интернет из Индии в Уфу препарат, содержащий сильнодействующее вещество. Он планировал использовать его в качестве обезболивающего, однако не имел ни рецепта, ни назначения врача.
Посылку он получил в почтовом отделении, тем самым незаконно переместив сильнодействующее вещество через таможенную границу Евразийского экономического союза. В тот же день его задержали сотрудники таможни.
Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штраф в размере 150 тысяч рублей.