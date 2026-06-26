Житель Башкирии получил 9 лет колонии за убийство и кражу

Суд установил, что в январе 2026 года мужчина находился в гостях у 55-летнего знакомого в селе Иглино. Во время совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему не менее 19 ударов ножом в область головы и туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.