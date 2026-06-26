Житель Башкирии получил 9 лет колонии за убийство и кражу

В Иглинском районе вынесен приговор 37-летнему местному жителю по делу об убийстве и краже.
Суд установил, что в январе 2026 года мужчина находился в гостях у 55-летнего знакомого в селе Иглино. Во время совместного распития алкоголя между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес потерпевшему не менее 19 ударов ножом в область головы и туловища. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.
После этого подсудимый похитил мобильный телефон, дрель-шуруповерт и две машинки для стрижки волос на общую сумму около 10 тыс. рублей и скрылся.
Подсудимый вину не признал. Суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.