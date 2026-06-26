Заместитель руководителя Администрации Президента высоко оценил условия для развития спорта в республике и уровень оснащения комплекса. Глава Башкортостана также отметил в соцсетях, что Магомедсалам Магомедов приехал к нам, чтобы поприветствовать участников III Всероссийской детской Фольклориады – юных артистов со всей страны.