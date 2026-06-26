Группа Ay Yola анонсировала выход колыбельной

Уфимская группа Ay Yola скоро представит колыбельную. Об этом артисты рассказали накануне на Всероссийской детской Фольклориаде, которая проходит в Уфе. Каждый день на мероприятии заканчивается концертом звезды.

В первый день это была Марина Девятова – заслуженная артистка России, накануне Ay Yola, сегодня – Зайнетдин. Эту традицию ввели в Башкортостане. Кстати, для участников организовали сюрприз, когда хедлайнеры Фольклориады вступили на церемонии открытия.

Второй день масштабного праздника стал марафоном культур, где творчество стирало расстояния, а сцена превращалась в точку пересечения судеб и традиций со всей страны. На главной сцене Фольклориады, на Советской площади, выступили представители более чем 40 регионов России – от Саха-Якутии до Ленинградской области, от Луганской Народной Республики до Ненецкого автономного округа.