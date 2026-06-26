Начальника Демского районного отделения судебных приставов Уфы осудили на восемь с половиной лет за получение взятки в крупном размере. Сотрудники ФСБ России выяснили, что коммерческий директор одной организации оплатил чиновнице услуги по изготовлению мебели и оборудования, а также сборку товаров.
Кроме того, осуждённая по его же просьбе стала посредником в передаче 300 тысяч рублей работнику психиатрической больницы за выдачу справки о признании ранее умершего жителя Нуримановского района невменяемым, который перед смертью продал имущество.