Начальника Демского районного отделения судебных приставов Уфы осудили на восемь с половиной лет за получение взятки в крупном размере. Сотрудники ФСБ России выяснили, что коммерческий директор одной организации оплатил чиновнице услуги по изготовлению мебели и оборудования, а также сборку товаров.