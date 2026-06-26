В Уфе прошла стратсессия «Наставничество в здравоохранении»

В Уфе обсудили, как будут обучать молодых врачей и медсестёр. На форуме собрались более 250 медиков: руководители больниц, преподаватели, представители профсоюзов. Обсуждали, как помочь вчерашним студентам адаптироваться в профессии. С 1 марта 2026 года выпускники медвузов и колледжей обязаны отработать определённое время в больницах системы ОМС.

Профсоюзная организация сама по себе активно помогает адаптации новых работников в коллективе, поддерживает их, оказывает консультативную помощь и социальную поддержку.

Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения

После аккредитации выпускники будут проходить наставничество под руководством опытных специалистов – от года до трёх лет. Наша задача – создать условия, чтобы молодые врачи оставались работать в республике, прежде всего в районных больницах.

Гульнара Камалова, начальник управления кадровой политики и сводного анализа Министерства здравоохранения Республики Башкортостан

В этом году медколледжи Башкортостана выпустят около 3,5 тыс. специалистов. Потребность республики – полторы тысячи. То есть рабочие места есть для всех. А наставники, которые будут обучать молодёжь, получат доплату 15% к зарплате.

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