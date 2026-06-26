В Уфе обсудили, как будут обучать молодых врачей и медсестёр. На форуме собрались более 250 медиков: руководители больниц, преподаватели, представители профсоюзов. Обсуждали, как помочь вчерашним студентам адаптироваться в профессии. С 1 марта 2026 года выпускники медвузов и колледжей обязаны отработать определённое время в больницах системы ОМС.
В этом году медколледжи Башкортостана выпустят около 3,5 тыс. специалистов. Потребность республики – полторы тысячи. То есть рабочие места есть для всех. А наставники, которые будут обучать молодёжь, получат доплату 15% к зарплате.