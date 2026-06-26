Спасатели Башкирии пришли на помощь застрявшим на бездорожье

В Госкомитете Башкирии по ЧС рассказали о спасении застрявшей на бездорожье машине.

В Белорецком районе трое мужчин отправились на УАЗ в лес. Вскоре дорога закончилась, но «путешественников» это не остановило. Мужчины поехали дальше и ожидаемо застряли. Им пришлось обращаться к спасателям.

Специалисты добирались до УАЗ сначала на автомобиле повышенной проходимости, а после пересели на квадроцикл. Трёх мужчин эвакуировали в село Узян. Медицинская помощь им не требовалась.