Жительница Уфы задушила и расчленила экс-сожителя

В декабре 2024 года женщина с сожителем и товарищем пришла в квартиру бывшего возлюбленного на улице Валерия Лесунова. Уфимка планировала забрать вещи, но встреча переросла в пьяную посиделку. Вскоре между гостями и хозяином квартиры произошла ссора. Женщина и её сообщники избили мужчину, ударили ножом и задушили скалкой. На следующий день уфимка и её сожитель расчленили бывшего и вывезли его в лес. Останки убитого были случайно обнаружены в конце января 2025 года прохожими.