В Уфе спасатели оказали помощь пенсионерам

Уфимские спасатели оказали помощь пожилой супружеской паре. Об этом сообщили в Управлении гражданской защиты города.

По данным ведомства, в службу поступил вызов о том, что пенсионер 1960 года рождения упал в квартире и не может открыть дверь медикам. Внутри также находилась его супруга, нуждающаяся в уходе.

Спасатели оперативно вскрыли дверь, наложили пострадавшему шину и помогли транспортировать его до бригады скорой помощи. Мужчина был госпитализирован.

Женщине также оказали первую помощь, после чего дождались приезда сына и передали ее под присмотр родственников.