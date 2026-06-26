Механик-водитель танка из Башкирии прибыл в краткосрочный отпуск

Участник специальной военной операции с позывным «Хали» находится в краткосрочном отпуске в родной деревне. Как пишут в издании «Мечетлинская жизнь», каждую свободную минуту он старается проводить в кругу родных и близких.

Будущий боец родился 10 декабря 2002 года в деревне Кургатово. Вместе с ним в семье росли две младшие сестры. С детства он увлекался техникой и электричеством, что позже определило выбор профессии.

После окончания школы молодой человек поступил в Дуванский многопрофильный колледж в селе Большеустьикинское, где получил профессию электрика. В ноябре 2021 года его призвали на срочную службу в Приморский край, где он освоил специальность механика-водителя танка. В марте 2022 года «Хали» подписал контракт с Министерством обороны России, а уже в мае был направлен в зону специальной военной операции.

Сегодня военнослужащий проходит службу механиком-водителем танковых войск в звании младшего сержанта. Позывной «Хали» он выбрал, опираясь на свою фамилию.

Шесть лет назад боец потерял мать. Дома его с нетерпением ждут отец, младшая сестра, которая учится в городе, и старшая сестра со своей семьей. Для родных каждый звонок и каждое сообщение от «Хали»становятся для семьи редким и особенно ценным моментом

За время службы военнослужащий награжден медалями «Участнику специальной военной операции», «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», а также благодарственными грамотами.

Сам боец подчеркивает, что особенно ценит поддержку земляков и близких.

Призываю ценить каждый мирный день и помнить о том, за что воюют наши ребята. Поддерживайте друг друга, помогайте ближнему, берегите историю своей страны и помните: наш долг – быть сильными, а наша сила – в вашей поддержке. позывной «Хали»

После завершения службы «Хали» мечтает создать семью и воспитывать детей.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).