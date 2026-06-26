В России достаточно топлива, чтобы обеспечить им внутренний рынок. Об этом в интервью ТАСС сообщил вице-премьер правительства страны Александр Новак. Он отметил, что власти перестраивают логистические связи, чтобы стабилизировать ситуацию необходимо время.

Из-за ажиотажа спрос на горючее вырос на 20-30 процентов. Также в беседе чиновник анонсировал совещание, на котором обсудят запрет экспорта дизеля. Сейчас в более чем двадцати регионах страны есть ограничения на продажу бензина. Крупные нефтяные компании задействовали резервы, которые ранее не использовались.