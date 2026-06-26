Подвели итоги пятилетки и наметили основные задачи на ближайшую перспективу. Сегодня в администрации Уфы состоялось 64-е заседание горсовета. Депутатов пятого созыва поприветствовал и глава республики. В своём выступлении Радий Хабиров поблагодарил всех за работу и ещё раз напомнил о предстоящих осенью выборах.
При необходимом кворуме в 18 человек – в зале 30 депутатов. Ничто не мешает проведению 64-го заседания Уфимского горсовета, посвященного подведению итогов работы пятого созыва. Первым слово предоставляют главе республики. Свою речь Радий Хабиров начинает с благодарности депутатам, управленческой команде города, руководителям муниципальных предприятий за системную работу по развитию столицы Башкортостана.
А ещё в Уфе построили самую большую в Приволжском федеральном округе школу. А скоро столицу республики будет украшать студенческий кампус. Помимо этого, строятся дороги, мосты и развязки. За последние пять лет Уфа при поддержке федеральных и региональных властей сделала значимые шаги в инфраструктурном развитии, подчеркнул Радий Хабиров. Свой вклад внесли и депутаты горсовета.
Принятие нового генплана, который до этого обновлялся еще в 2006 году, запомнилось многим депутатам пятого созыва. Ведь они работали с документом, который определяет стратегию развития города на десятилетие вперёд.
В своём отчетном выступлении Марат Васимов подвёл итоги не только за текущий год, но и всей комплексной работы за пять лет. В условиях современных вызовов перед депутатами стояли сложные задачи по сохранению социальной направленности бюджета, обеспечению экономического роста, поддержке участников СВО и их семей.
Ежегодно Уфа прирастает почти на 10 тысяч человек. По предварительным прогнозам, к 2030 году население столицы республики достигнет 1 млн 200 тысяч. Это значит, что нужно ещё больше жилья, школ, больниц и комфортной среды. Поэтому задача управленческой команды, подытожил глава республики, соответствовать росту.