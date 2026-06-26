Радий Хабиров поблагодарил депутатов горсовета Уфы за эффективную работу

Подвели итоги пятилетки и наметили основные задачи на ближайшую перспективу. Сегодня в администрации Уфы состоялось 64-е заседание горсовета. Депутатов пятого созыва поприветствовал и глава республики. В своём выступлении Радий Хабиров поблагодарил всех за работу и ещё раз напомнил о предстоящих осенью выборах.

При необходимом кворуме в 18 человек – в зале 30 депутатов. Ничто не мешает проведению 64-го заседания Уфимского горсовета, посвященного подведению итогов работы пятого созыва. Первым слово предоставляют главе республики. Свою речь Радий Хабиров начинает с благодарности депутатам, управленческой команде города, руководителям муниципальных предприятий за системную работу по развитию столицы Башкортостана.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Уфа все эти годы сохраняет положительную динамику по основным показателям. Мы это видим и, конечно, ценим. Республика достойно отметила 450-летие Уфы. К юбилею уфимцы получили важные объекты: Дворец борьбы, Центр фехтования, комплекс сооружений для гребного слалома, благоустроенные общественные пространства. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А ещё в Уфе построили самую большую в Приволжском федеральном округе школу. А скоро столицу республики будет украшать студенческий кампус. Помимо этого, строятся дороги, мосты и развязки. За последние пять лет Уфа при поддержке федеральных и региональных властей сделала значимые шаги в инфраструктурном развитии, подчеркнул Радий Хабиров. Свой вклад внесли и депутаты горсовета.

Принятие нового генплана, который до этого обновлялся еще в 2006 году, запомнилось многим депутатам пятого созыва. Ведь они работали с документом, который определяет стратегию развития города на десятилетие вперёд.

В своём отчетном выступлении Марат Васимов подвёл итоги не только за текущий год, но и всей комплексной работы за пять лет. В условиях современных вызовов перед депутатами стояли сложные задачи по сохранению социальной направленности бюджета, обеспечению экономического роста, поддержке участников СВО и их семей.

Я поблагодарил нынешний депутатский корпус за эти пять лет работы, который они прошли очень достойно и организованно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан