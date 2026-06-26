В Уфе продолжают строить математический лицей-интернат по нацпроекту «Молодёжь и дети» на 360 человек. Кроме того, в республике продолжают обновлять и ремонтировать школы. О том, как создают комфортные условия для учёбы в регионе, – в нашем сюжете.
Одни с помощью сварки соединяют арматуру, другие вяжут. В спальном корпусе строители создают основу для будущих стен, несущих конструкций и пола. Этажом ниже приступили к отделочным работам. В комнатах создадут все условия для проживания учеников – с отдельными санузлами и душевыми.
Математический-лицей интернат – объект масштабный. Разместится на площади более 20 тысяч квадратных метров. Учреждение по плану рассчитано на 360 детей с возможностью проживания 250 человек. Образовательный комплекс состоит из пяти блоков. Особенность проекта в том, что все корпуса будут объединены с помощью атриума – большого строения с переходами из одного здания в другое. Ну и самое главное – в самом атриуме разместится спортивная площадка для занятий физкультурой.
Учебное заведение строят по нацпроекту «Молодёжь и дети». В интернате создадут комфортные условия для проживания и научных исследований.
Тем временем в Башкортостане капитально ремонтируют 41 школу. В 46-м лицее Уфы обновляют фасад трёхэтажного здания, устанавливают противопожарное оборудование, вентиляцию. Рабочие заменили окна, двери, кровлю, трубы, систему отопления.
Для развития подрастающего поколения в регионе создают передовые образовательные площадки. К примеру, в Стерлитамаке возводят учебное заведение на тысячу человек, а в Уфе зимой распахнула двери самая большая школа ПФО.
Благодаря современной инфраструктуре и вкладу педагогов башкирские школьники достигают высоких результатов, что видно по ЕГЭ. Так, 51 выпускник получил сто баллов по итогам экзаменов по химии. И это не предел.