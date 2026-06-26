В Уфе продолжается строительство математического лицея-интерната

В Уфе продолжают строить математический лицей-интернат по нацпроекту «Молодёжь и дети» на 360 человек. Кроме того, в республике продолжают обновлять и ремонтировать школы. О том, как создают комфортные условия для учёбы в регионе, – в нашем сюжете.

Одни с помощью сварки соединяют арматуру, другие вяжут. В спальном корпусе строители создают основу для будущих стен, несущих конструкций и пола. Этажом ниже приступили к отделочным работам. В комнатах создадут все условия для проживания учеников – с отдельными санузлами и душевыми.

Также приступаем к сантехнике, электрике, слаботочнике, к инженерии. Сложностей нет, мы работаем по графику. Работников у нас на объекте 151 человек, работает башенный кран, автокран, экскаватор. Андрей Залинский, представитель строительной компании

Математический-лицей интернат – объект масштабный. Разместится на площади более 20 тысяч квадратных метров. Учреждение по плану рассчитано на 360 детей с возможностью проживания 250 человек. Образовательный комплекс состоит из пяти блоков. Особенность проекта в том, что все корпуса будут объединены с помощью атриума – большого строения с переходами из одного здания в другое. Ну и самое главное – в самом атриуме разместится спортивная площадка для занятий физкультурой.

Учебное заведение строят по нацпроекту «Молодёжь и дети». В интернате создадут комфортные условия для проживания и научных исследований.

При проектировании объекта мы учли лучшие практики, которые будут использованы на этом объекте, это, наверное, будет лучшее образовательное учреждение России. Приступили в 2025 году, в 2027 завершаем. Вопросов на самом деле много на объекте, объект непростой – мы находимся в лесной зоне Уфы. Максимально проводим работы, чтобы сохранить лесные насаждения, которые здесь находятся. Артём Ковшов, и.о. министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан

Тем временем в Башкортостане капитально ремонтируют 41 школу. В 46-м лицее Уфы обновляют фасад трёхэтажного здания, устанавливают противопожарное оборудование, вентиляцию. Рабочие заменили окна, двери, кровлю, трубы, систему отопления.

Само здание лицея 1965 года постройки, полного капитального ремонта не было с тех лет, только частично. По благоустройству также будет замена ограждения, замечательный забор появится, спортивная площадка. Лилия Калимуллина, директор лицея №46 г. Уфы

Для развития подрастающего поколения в регионе создают передовые образовательные площадки. К примеру, в Стерлитамаке возводят учебное заведение на тысячу человек, а в Уфе зимой распахнула двери самая большая школа ПФО.

Наши дети должны учиться в самых современных учреждениях. Только в этом году мы открыли четыре новые школы и планируем открыть ещё пять. Кроме того, качественное преображение учебных заведений даёт капитальный ремонт, которым мы также активно занимаемся. Приводим в порядок детские сады, школы, колледжи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан