Проявить осторожность в предстоящие выходные призывают сотрудники МЧС. Сплавы, прогулки на сапбордах и катамаранах могут быть безопасными, если соблюдать правила. Главное – спасательный жилет должен быть на каждом, особенно на сапборде, где легко потерять равновесие.
Перед выходом на воду обязательно проверьте прогноз погоды: внезапный ветер или гроза могут превратить прогулку в ЧП. Специалисты напоминают: сплавы без инструктора, алкоголь на воде и заплывы в незнакомых местах – главные причины трагедий.