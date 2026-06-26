Проявить осторожность в предстоящие выходные призывают сотрудники МЧС. Сплавы, прогулки на сапбордах и катамаранах могут быть безопасными, если соблюдать правила. Главное – спасательный жилет должен быть на каждом, особенно на сапборде, где легко потерять равновесие.