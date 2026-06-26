В Башкирии определили лучших кумысоделов

Альшеевские кумысоделы победили на республиканском конкурсе. В Уфе на базе Башкирского аграрного университета комиссия оценивала 30 образцов на внешний вид, аромат, консистенцию, цвет и вкус, а также на соответствие техрегламенту. Всего в конкурсе приняли участие 25 участников из 12 районов.

В главной номинации «Кумыс натуральный» первое и второе места заняли представители разных хозяйств из Альшеевского района, а бронзу разделили «Экопродукт» из Баймакского района и «УралАгро» из Уфимского. Награждение победителей состоится на Всероссийском фестивале «Молочная страна» в Уфе.