В Уфе подросток без прав сел за руль автомобиля

Вчера, 25 июня, в рамках социальной кампании «Не рули, Малай!» сотрудники ГАИ в Уфе остановили автомобиль «Лада Калина». За рулем находился 15-летний подросток, не имеющий водительского удостоверения и соответствующего обучения.

В присутствии матери подростка его отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Материалы проверки направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении законных представителей к административной ответственности и постановки семьи на профилактический учет.