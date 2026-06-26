Проводим Фольклориаду в непростое время, но мы не сомневались. Мы обеспечили нормальные условия, питание, проживание, безопасность, и я надеюсь, они с частичкой Башкортостана уедут и будут возвращаться, уже став взрослыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан