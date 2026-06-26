Радий Хабиров поздравил с днем рождения участника детской Фольклориады из Ямало-Ненецкого автономного округа. Произошло это во время встречи руководителя республики с 28 талантливыми детьми со всей России.
Участники Фольклориады исполнили песни и сыграли на своих национальных инструментах. А имениннику хором спели композицию «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».
Дети задавали главе республики разные вопросы от того, кем он мечтал стать в детстве, до оценок в школе. Встреча прошла в теплой и творческой атмосфере.