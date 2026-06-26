Радий Хабиров встретился с участниками детской Фольклориады

Радий Хабиров поздравил с днем рождения участника детской Фольклориады из Ямало-Ненецкого автономного округа. Произошло это во время встречи руководителя республики с 28 талантливыми детьми со всей России.

Участники Фольклориады исполнили песни и сыграли на своих национальных инструментах. А имениннику хором спели композицию «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».

Дети задавали главе республики разные вопросы от того, кем он мечтал стать в детстве, до оценок в школе. Встреча прошла в теплой и творческой атмосфере.

Проводим Фольклориаду в непростое время, но мы не сомневались. Мы обеспечили нормальные условия, питание, проживание, безопасность, и я надеюсь, они с частичкой Башкортостана уедут и будут возвращаться, уже став взрослыми.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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