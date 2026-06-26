Мы создали оперативный штаб, что смотреть ситуацию по всей республике, планомерно насытить рынок, убрать тот ажиотаж, который сегодня есть, и дальше стабильно работать. Сегодня мы отрабатываем с компаниями – с «Башнефтью», с «Лукойлом»: где видим недостаток топлива, увеличиваем поставку на заправки. Сегодня у нас на автозаправочных станциях заправляются как физические лица за наличный расчет, по банковским картам, так и юридические лица по топливным картам. Никакого ограничения нет, поэтому я думаю, что буквально в ближайшее время всё нормализуется, где-то мы увеличим количество топлива на АЗС и войдем в нормальный рабочий режим.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан