Нефтеперерабатывающие
заводы Башкортостана в связи с топливным ажиотажем в полтора раза увеличили
мощности и, соответственно, объёмы поставок горючего на заправки. Об этом в
интервью телеканалу БСТ сообщил вице-премьер правительства региона, министр
промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.
Министр отметил, что все
предприятия работают стабильно, топлива хватает. А очереди на заправках вызваны
исключительно искусственным ажиотажем. На сегодня создан оперативный штаб для
решения ситуации.
Нефтеперерабатывающие заводы сегодня стабильно работают. Всё топливо, которое есть
на предприятиях, на заправки везут. С учетом созданного ажиотажа предприятия в полтора раза увеличили привоз топлива на заправки. С учетом того, что где-то не хватает
бензовозов, где-то нанимаем частные бензовозы. Такой искусственный ажиотаж создал
определенные очереди. Где-то есть дефицит топлива, но еще раз говорю:
предприятия работают стабильно, топливо сегодня есть.Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Региональные власти
совместно с представителями нефтяных компаний работают над разрешением
ситуации. В Минпроме ещё раз подчеркнули: топлива в республике более чем
достаточно.
Мы создали оперативный штаб, что смотреть ситуацию по всей республике, планомерно насытить рынок, убрать тот ажиотаж, который сегодня есть, и дальше стабильно работать. Сегодня мы отрабатываем с компаниями – с «Башнефтью», с «Лукойлом»: где видим недостаток топлива, увеличиваем поставку на заправки. Сегодня у нас на
автозаправочных станциях заправляются как физические лица за наличный расчет, по банковским картам, так и юридические лица по топливным картам. Никакого ограничения нет, поэтому я
думаю, что буквально в ближайшее время всё нормализуется, где-то мы увеличим
количество топлива на АЗС и войдем в нормальный рабочий режим.Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра Правительства, министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан