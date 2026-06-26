Сегодня в Уфе на Советской площади завершается Всероссийская детская Фольклориада. Радий Хабиров вручил дипломы участникам из разных регионов страны, а их было более тысячи из 78 субъектов. Эти несколько дней стали настоящим праздником единения и дружбы народов, живущих в России.
Завершился фестиваль концертом этно-проекта Zainetdin и выступлениями творческих коллективов. Для детей это мероприятие – возможность не только показать свои таланты, найти друзей, но и познакомиться с культурой своей страны.