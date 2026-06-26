Сегодня в Уфе подвели итоги детского республиканского конкурса «Байык» среди исполнителей в возрасте от 3 до 15 лет. Участниками стали более 500 человек не только из Башкортостана, но и Татарстана, Санкт-Петербурга, Норильска, Сургута, Красноярска.
Зрителей радовали фольклорные коллективы своими концертными номерами, народными танцами и постановками. Организаторы конкурса преследуют цель популяризировать культуру народных башкирских танцев не только среди детей, но и среди взрослых. Мероприятие призвано объединить людей из разных частей республики и страны.