В Башкирии эксперты рассказали, как выбрать полезный пломбир

Лето в разгаре, а значит, наступает время главного десерта – мороженого. Но так ли безопасны привычные пломбиры? Росстандарт провел масштабную проверку популярных марок без добавок. Выяснилось, какое лакомство достойно ГОСТа, а в каком производители переборщили с сахаром.

Самый жаркий месяц – время, когда прилавки магазинов буквально манят прохладой. Но что скрывается под яркой оберткой? Эксперты Росстандарта взяли на анализ три образца классического пломбира из разных регионов России – Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Критерии были жесткими: жирность, честность состава и содержание углеводов. Все они соответствуют нормам.

В скором времени вступит в силу новый ГОСТ для мороженого, который ужесточит требования к составу. В нем значительно расширен список разрешенных стабилизаторов и эмульгаторов, но при этом усилен контроль их количества. Производителям придется пересмотреть рецептуры, чтобы соответствовать новым нормам.

На детское здоровье производители экономят редко, но выбирать лучшее родителям приходится самим. Ольга Михайлова – мама двух дочерей. Она признается: всегда смотрит на состав. Особенно летом дети часто просят сладости, но в приоритете классика.

Альтернатива для тех, кто следит за фигурой, – так называемое ПП-мороженое. Оно содержит меньше сахара, а также бывает и безлактозным. По вкусу оно почти классическое, но формула иная. А между тем эксперты предупреждают: даже в ПП-мороженом стоит обращать внимание на состав. Отсутствие сахара не всегда означает пользу – некоторые заменители могут вызывать аллергию или обладать слабительным эффектом при чрезмерном употреблении.

Многие думают, что полезное не может быть вкусным. Тут классическое сливочное мороженое, а это похоже на то, что мы любили в детстве, но сахара в нём гораздо меньше. Цвет и текстура те же, зато вместо приторной сладости вы чувствуете настоящий молочный вкус.