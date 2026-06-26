Тройная шестерка как свадебный тренд: в Башкортостане около 700 пар связали себя узами брака в красивую дату. Чтобы поставить штамп в паспорте 26.06.26 будущие молодожены занимали очередь еще с прошлого года – записывались через Госуслуги и лично в отделах ЗАГСа.