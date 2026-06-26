Летний сезон – новые маршруты. Из Нефтекамска до Соль-Илецка теперь можно доехать на прямом автобусе. С 26 июня запустили новый сезонный межрегиональный маршрут. Он отправляется из Нефтекамска и проезжает через Южный автовокзал в Уфе.