Летний сезон – новые маршруты. Из Нефтекамска до Соль-Илецка теперь можно доехать на прямом автобусе. С 26 июня запустили новый сезонный межрегиональный маршрут. Он отправляется из Нефтекамска и проезжает через Южный автовокзал в Уфе.
Напомним, в середине июня запустили новый межрегиональный маршрут Уфа – Ярославль. Он связывает Башкортостан с крупными городами Поволжья и центральной России по вторникам и пятницам на современных автобусах туристического класса. Новый маршрут дополнит сеть межрегиональных рейсов «Башавтотранса» в Казань, Нижний Новгород, Чебоксары, Пермь.