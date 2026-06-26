Водопад Гадельша в Баймакском районе станет чище. Активисты проводят там экологические субботники. Это одна из визитных карточек Башкортостана. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть живописные ущелья Ирендыкских гор.
Но у популярности есть обратная сторона – бытовой мусор, который оставляют после себя посетители. Решить проблему взялись активисты из некоммерческой организации «Батыр». Проект «Экодесант на водопад Гадельша» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его цель – сохранить экосистему водопада и повысить культуру отдыхающих.
Волонтёры добираются до водопада на специальной технике. На грант закупили инвентарь: мешки, перчатки, инструменты. Участники экологического десанта очищают туристические тропы, берега и прилегающие участки от мусора. А еще устанавливают информационные баннеры и предупреждающие таблички.