В Башкирии активисты приводят в порядок водопад Гадельша

Водопад Гадельша в Баймакском районе станет чище. Активисты проводят там экологические субботники. Это одна из визитных карточек Башкортостана. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть живописные ущелья Ирендыкских гор.

Но у популярности есть обратная сторона – бытовой мусор, который оставляют после себя посетители. Решить проблему взялись активисты из некоммерческой организации «Батыр». Проект «Экодесант на водопад Гадельша» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его цель – сохранить экосистему водопада и повысить культуру отдыхающих.