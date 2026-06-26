В Уфе проходит первенство России по грэпплингу

В Уфе проходит первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. На протяжении четырех дней борцы со всех уголков страны будут соревноваться за звание лучшего.

Напряжённая атмосфера не только на ковре, но и за его пределами. Тренеры и товарищи по команде переживают за каждого спортсмена, на кону возможность выступить на первенстве мира. Были и те, кто не давал шанса сопернику заработать и одного балла. Захват за захватом, болевые приёмы и 12 очков за схватку в финале – результат Султанахмеда Султанахмедова, борца из Дагестана. В весовой категории до 71 килограмма ему не было равных.

Я месяц назад выступал на первенстве Европы по грэпплингу, там победил. А здесь уже борюсь как действующий чемпион Европы, поэтому старался показать всю красоту и уровень борьбы. Султанахмед Султанахмедов, победитель первенства России

На ковре спортсмены демонстрировали не только броски, удержания, но и силу характера. Ради победы они были готовы на все, даже выступать со сломанным ребром. Магомед Ахмедов сражался с соперником превозмогая боль. Для него это первые старты всероссийского уровня. В полуфинале он уступил, но показал достойное выступление.

Две недели назад я сломал рёбра и так поборолся. Было очень сложно из-за того, что ребро не позволяло мне полностью раскрыться, поэтому я проиграл в полуфинале. Магомед Ахмедов, бронзовый призёр первенства России

Из года в год защищать титул лучшей – задача Алсу Галиевой. Два года назад она стала первой спортсменкой из Башкортостана, победившей на первенстве России по джиу-джитсу. Но и в грэпплинге ей нет равных. За спиной у Алсу два золота на первенстве мира и не одна медаль на европейских стартах. На этих соревнованиях она уверенно одержала победу в трех схватках и снова стала первой.

Последний поединок был хорошим, зрелищным, интересным. Были трудности небольшие, но я их преодолела. Эта победа мне очень дорога, я к ней шла долго, готовилась. Алсу Галиева, победительница первенства России

Это первенство России стало рекордным и по количеству участников, и по количеству регионов. Более 1500 борцов из 63 регионов страны приняли участие. В республике старты такого уровня проводятся не впервые: здесь же и проходило первенство мира по грэпплингу. Поддержали участников и известные башкирские спортсмены, одной из них стала Рима Баталова.

От этих ребят ждём через какое-то время, что они будут защищать честь нашей республики. И для меня, конечно, важно, чтобы ребята видели своих героев спорта. Рима Баталова, многократная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы РФ