В Уфе проходит первенство России по спортивной борьбе в дисциплинах грэпплинг и грэпплинг-ги. На протяжении четырех дней борцы со всех уголков страны будут соревноваться за звание лучшего.
Напряжённая атмосфера не только на ковре, но и за его пределами. Тренеры и товарищи по команде переживают за каждого спортсмена, на кону возможность выступить на первенстве мира. Были и те, кто не давал шанса сопернику заработать и одного балла. Захват за захватом, болевые приёмы и 12 очков за схватку в финале – результат Султанахмеда Султанахмедова, борца из Дагестана. В весовой категории до 71 килограмма ему не было равных.
На ковре спортсмены демонстрировали не только броски, удержания, но и силу характера. Ради победы они были готовы на все, даже выступать со сломанным ребром. Магомед Ахмедов сражался с соперником превозмогая боль. Для него это первые старты всероссийского уровня. В полуфинале он уступил, но показал достойное выступление.
Из года в год защищать титул лучшей – задача Алсу Галиевой. Два года назад она стала первой спортсменкой из Башкортостана, победившей на первенстве России по джиу-джитсу. Но и в грэпплинге ей нет равных. За спиной у Алсу два золота на первенстве мира и не одна медаль на европейских стартах. На этих соревнованиях она уверенно одержала победу в трех схватках и снова стала первой.
Это первенство России стало рекордным и по количеству участников, и по количеству регионов. Более 1500 борцов из 63 регионов страны приняли участие. В республике старты такого уровня проводятся не впервые: здесь же и проходило первенство мира по грэпплингу. Поддержали участников и известные башкирские спортсмены, одной из них стала Рима Баталова.
Эти старты стали отборочными. Далее победителей и призёров ждет подготовка к первенству мира, которое пройдет в ноябре этого года.