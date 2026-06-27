В Башкортостане запретили отпускать бензин в канистры и другие ёмкости. Такое решение принял Оперштаб по контролю за ситуацией по топливоснабжению в целях обеспечения безопасности жителей и исключения возгорания нефтепродуктов в местах самостоятельного хранения, необорудованных системами пожаротушения. Ответственность за исполнение назначили руководителям АЗС республики.